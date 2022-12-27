Конькобежка Голикова выиграла 1000-метровку на чемпионате России на отдельных дистанциях

Бронзовый призёр Олимпийских игр 2022 года Ангелина Голикова одержала победу в 1000-метровке на отдельных дистанциях на чемпионате России по конькобежному спорту в Кемерове.

На 0,03 секунды Голикова опередила Александру Саютину, завоевавшую серебряную медаль, и на 0,08 секунды шестикратного бронзового призёра чемпионатов мира Елизавету Голубеву.

Чемпионат России по конькобежному спорту на отдельных дистанциях проходит с 26 по 29 декабря 2022 года в Кемерове. Соревнования принимает ледовый дворец «Кузбасс» на искусственном льду конькобежного овала.​



В соревнованиях принимают участие 160 сильнейших спортсменов из 25 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь.



В программе чемпионата – дистанции 500 м, 1000 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м, 10 000 м, масс-старт (16 кругов), командные забеги на шесть и восемь кругов, командные забеги – спринт (три круга).