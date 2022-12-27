«Динамо-ЛО» на тай-брейке обыграло «Факел» в волейбольной Суперлиге

Завершились два матча 14-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. «Динамо-ЛО» в гостях на тай-брейке обыграло новоуренгойский «Факел» со счётом 3:2 (25:20, 22:25, 28:26, 22:25, 15:10). Минский «Строитель» на своей площадке нанёс поражение новокуйбышевской «Нове» со счётом 3:1 (25:22, 18:25, 25:22, 27:25).
Для «Динамо-ЛО» это десятая победа в сезоне, команда из Ленинградской области делит 4–5-е место с новосибирским «Локомотивом». «Факел» с шестью победами располагается на девятой позиции. «Строитель» одержал вторую победу в сезоне и вышел на 15-е место, опередив «Нову».
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига
Предварительный этап. 14-й тур
«Факел» (Новый Уренгой) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская обл.) — 2:3 (20:25, 25:22, 26:28, 25:22, 10:15).
«Строитель» (Минск) – «Нова» (Новокуйбышевск) — 3:1 (25:22, 18:25, 25:22, 27:25).
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