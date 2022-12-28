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Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду

Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду
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Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен выиграл чемпионат мира по рапиду, который проходит в Алма-Ате (Казахстан). Он набрал 10 очков в 13 турах и стал единоличным победителем турнира без необходимости проведения тай-брейка.

Напомним, перед заключительным туром, в котором Карлсен выиграл у Пархама Магсудлу, в турнирной таблице было троевластие. По 9 очков в активе также было у Винсента Каймера и Владислава Артемьева. Россиянину в 11-м туре удалось обыграть Карлсена, однако в заключительном матче он уступил американцу Фабиано Каруане.

Каруана в итоге обошёл Артемьева в турнирной таблице, набрав 9,5 очка. Столько же у Каймера, сыгравшего вничью с Максимом Вашье-Лагравом. Даниил Дубов и Владимир Федосеев в заключительном туре разошлись миром и догнали Артемьева по очкам — по 9.

Это уже четвёртая победа Карлсена на чемпионатах мира по рапиду. Ранее он становился обладателем данного титула в 2014, 2015 и 2019 году.

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