Магнус использует экстравагантный дебют. И к нему почти никто не готов.

Карлсен пошёл на риск ради титула! На чемпионате мира норвежец сыграл, как Фишер

В последние дни уходящего 2022 года в Казахстане проходит чемпионат мира по рапиду, собравший лучших шахматистов со всего света. Этот турнир очень важен для действующего обладателя короны в классике норвежца Магнуса Карлсена – в следующем сезоне скандинав не будет защищать свой титул, поэтому ему очень важно для поддержания собственного реноме запастись «малыми» коронами. Тем более прошлогодний чемпионат по блицу и рапиду, проходивший в Польше, завершился для Магнуса весьма чувствительной неудачей – в рапиде победил юный узбекский спортсмен Нодирбек Абдусатторов, а блиц выиграл француз Максим Вашье-Лаграв.

В Астане Карлсен решительно принялся за дело и перед заключительными четырьмя турами возглавляет гонку с 7,5 очками из 9, на пол-очка обгоняя преследователей во главе с россиянином Владимиром Федосеевым. Из своих побед наиболее важные лидер мирового рейтинг-листа одержал над Абдусатторовым, экс-чемпионом Европы и России Евгением Томашевским, а также одним из лидеров шахматных Нидерландов Йорденом ван Форестом. Но важно, как норвежец это сделал! В трёх партиях Магнус весьма неожиданно сыграл первым ходом 1. b3 и набрал целых 2,5 очка! Словом, в погоне за первым местом пошел на риск, чтобы любой ценой запутать соперников.

Вообще, Карлсен очень часто выбирает весьма экстравагантное начало партии – на чемпионате мира по рапиду в Санкт-Петербурге (2018) он исполнил против другого талантливого узбекского шахматиста Шамсиддина Вохидова выпад 1. е4 e5 2. Фh5?!, словно пытаясь поставить сопернику детский мат! Последовало наказание: Вохидов на 22-м ходу поймал этого белого ферзя, вскоре Карлсен сдался и весь остаток турнира тщетно пытался настигнуть группу лидеров, которую возглавлял российский гроссмейстер Даниил Дубов.

Подобные выпады ферзя, согласно шахматным канонам, редко бывают удачными, а вот дебют Нимцовича-Ларсена 1. b3 в этом плане – куда чаще встречающаяся на высоком уровне постановка партии. Однако и тут Карлсен сумел заставить заиграть старинные идеи новыми красками.





(Норвегия) – Эрик Хансен (Канада) Чемпионат мира по рапиду – 2022. 2-й тур Магнус Карлсен (Норвегия) – Эрик Хансен (Канада)

1. b3 d5 2. Сb2 Сg4

Чёрные пытаются помешать белым развить королевский фланг, но в ответ следует любопытный гамбит.

3. f3 Сf5 4. e4!

Вот это да! Впервые такой дерзкий ход встретился в чемпионате Москвы 1996 года – его применил мастер Владимир Литус. С лёгкой руки журналиста Ильи Одесского, автора популярной монографии по дебюту Нимцовича-Ларсена, этот вариант так и называется – гамбит Литуса. Что ж, известно, что Карлсен наизусть помнит ещё советскую классику, а уж идею 1996 года и подавно!

Магнус Карлсен (Норвегия) — Эрик Хансен (Канада)

4… Сg6

Хансен ответил аккуратно, получив хорошую позицию. Гамбитную пешку пробовали и забирать – 4… d:e4 5. Кc3 Кf6. В первоисточнике случилось 6. Фe2 e:f3 7. Фb5+ (видимо, сильнее 7. Ф:f3, как играет ещё один классик варианта гроссмейстер Баадур Джобава) 7… Сd7 8. Ф:b7 Сc6? (8… Кc6!) 9. Сb5, и чёрные потеряли ладью в партии Литус – Митенков (1996). В наше время пробовали весьма боевое 6. g4!? Сg6 7. Фe2 Кc6 8. 0–0–0 Кd4 9. Фg2 с очень острой игрой (Розум – Артемьев, 2021) – думаю, что так и собирался играть Магнус.

5. h4

Чистое хулиганство вместо литусовской идеи 5. Фe2!?

5… h5 6. e:d5 Ф:d5 7. Кc3 Фd6 8. Фe2 Кc6

Если бы не авторитет чемпиона мира, канадец мог бы и лишить белого короля рокировки 8… Фg3+ 9. Крd1 Кc6.

9. 0–0–0 Кd4 10. Фc4 0–0–0 11. Кe4 Фb6 12. Кe2 К:e2+ 13. С:e2 e6 14. Крb1 Кe7

Чёрные стоят отлично, но дальше блондин играл сильнее брюнета, и Эрик в какой-то момент внезапно остался без ладьи.

А в принципиальном сражении с действующим чемпионом мира по рапиду и лидером победителей шахматной Олимпиады из Узбекистана Карлсен сотворил просто шедевр, настоящую реинкарнацию знаменитой партии легендарного американского чемпиона мира Роберта Фишера.





(Норвегия) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) Чемпионат мира по рапиду – 2022. 4-й тур Магнус Карлсен (Норвегия) – Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Магнус Карлсен (Норвегия) — Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

Карлсен сыграл первым ходом 1. b3, Нодирбек ответил 1… е5, и вскоре на доске возникло так называемое построение «ёж» – белые стоят по трём рядам, но ощетинились пешечными «колючками», которые могут сделать больно сопернику. Именно так некогда развивалась выставочная партия Роберта Фишера против молодого шведа Ульфа Андерссона в 1970 году, которая стала классической для нескольких поколений шахматистов. В ней Фишер внезапно развил страшную атаку по линии «g», которая привела к победе. А спустя полвека такой же атакующий механизм блеснул в руках Карлсена!

14. g4!? Фd7

Представляю, как был удивлён Абдусатторов. Иначе чёрные могли попытаться наказать белых за этакую наглость 14… a4! 15. b4 (15. b:a4 Кb6) 15… Кd:b4! 16. a:b4 К:b4 17. Фc4+ Сf7 18. Фc3 Кa2 19. Фc2 a3! 20. Сc3 К:c3 21. Ф:c3 Фd7 – учитывая положение белой пешки на g4 и далеко продвинутую проходную, у них отличная игра за пожертвованную фигуру.

15. Крh1! Лad8

Пешка отравлена 15… Ф:g4 16. К:e5. Теперь Карлсен, как и некогда Фишер, сдваивает свои ладьи по линии «g» и бросается на чёрного короля!

16. Кe4 Крh8 17. Лad1 Сf7 18. Лg1 Кb6 19. Лg3 a4

С потерей времени узбекский гроссмейстер начинает встречную игру на ферзевом фланге. А что ещё делать? В 1970-м Андерссон вообще не шелохнулся под натиском Фишера…

20. b:a4 Кa5 21. Лdg1 Сd5?

Правильно 21… К:a4!, теперь же атака белых носит решающий характер.

Магнус Карлсен (Норвегия) — Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

22. g5 f5 23. Кc3

Жаль, что в условиях рапида Магнус не нашёл шедеврального 23. Кf6!!! g:f6 24. g:f6 Фc6 25. Фb1 Ф:f6 26. e4 Сb3 27. Лg5, и чёрные не могут одновременно защитить поле g8 и пешку е5 от вторжения белых фигур. Но и так чёрным тяжко.

23… Сc6 24. e4 К:a4 25. К:a4 С:a4 26. Фc3 Кc6 27. g6!

Теперь конь белых врывается через g5 на f7, и Абдусатторову приходится откупаться качеством.

27… Кd4 28. Кg5 К:e2 29. Кf7+

Напористее 29. Фc4!, но Карлсен форсирует переход в окончание с перевесом.

29… Ф:f7 30. g:f7 К:c3 31. f:e8Ф С:e8?

Без качества ещё можно сопротивляться и надеяться построить крепость 31… Л:e8 32. С:c3 Сc6 33. f3 Крg8, но в цейтноте Нодирбек растерялся.

32. С:c3 Сg6?

Всё ещё упорнее 32… Сc6 33. С:e5 Л:d3 34. Л:d3 С:e4+ 35. f3 С:d3 36. С:c7 Крg8 37. a4.

33. e:f5 С:f5 34. С:e5 С:d3

Затягивало сопротивление в уже проигранной позиции 34… Лd7, теперь же показательно, что Магнус всё-таки прорвался к пункту g7!

Магнус Карлсен (Норвегия) — Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан)

35. Л:g7!

Чёрные сдались ввиду варианта 35… С:g7 36. Л:g7 Лd5 37. Лg5+, и ладья легко берёт верх над слоном на пустой от других фигур доске. Яркая дуэль!

Хотя идея Магнуса выглядит свежо и ярко, не спешите записывать ход 1. b3 в список своих любимых дебютов! Во-первых, для этого надо играть, как Карлсен, а ещё после Хансена и Абдусатторова чёрными с Магнусом сражался Даниил Дубов. И против оригинального хода норвежца он элементарно сделал ничью в варианте 1. b3 e5 2. Cb2 Kc6 3. e3 g6! – поставил своего слона в противовес на большую диагональ. Впрочем, чемпионат в Астане продолжается, а это значит, что последнего слова в дебюте Нимцовича-Ларсена ещё не сказано.