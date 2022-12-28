«Белогорье» завершило 2022 год победой над «АСКом» в волейбольной Суперлиге
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Волейболисты белгородского «Белогорья» завершили 2022 год победой. В матче 14-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги «Белогорье» на выезде ололело нижегородский «АСК» со счётом 3:1 (20:25, 25:15, 25:15, 25:18). Хозяева выиграли первую партию, на что гости ответили двумя победными сетами с разницей «+10» в каждом, а в заключительной партии просто довели дело до победы.
«Белогорье» одержало восьмую победу в 13 матчах и с 23 очками в активе занимает седьмое место в турнирной таблице. «АСК» с 10 очками располагается на 12-й строчке.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 14-й тур
«АСК» (Нижний Новгород) – «Белогорье» (Белгород) — 1:3 (25:20, 15:25, 15:25, 18:25).
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