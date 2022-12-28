Волейболистки московского «Динамо» одержали 12-ю победу в ЧР-2022/2023

Завершились матчи игрового дня в чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

Московское «Динамо» одержало 12-ю победу в 13 матчах, на выезде обыграв «Липецк» со счётом 3:0 (25:20, 25:14, 25:18). Бело-голубые с 36 очками в активе уверенно лидируют в турнирной таблице.

Занимающий второе место в калининградский «Локомотив» в гостях обыграл нижегородскую «Спарту» со счётом 3:0 (25:21, 25:19, 25:21).

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 13-й тур

«Спарта» (Нижний Новгород) – «Локомотив» (Калининград) — 0:3 (21:25, 19:25, 21:25).

«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Тулица» (Тульская область) — 3:0 (25:19, 25:17, 25:20).

«Липецк» — «Динамо» (Москва) — 0:3 (20:25, 14:25, 18:25).

«Минчанка» (Минск) — «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — 2:3 (23:25, 25:22, 25:21, 27:29, 13:15).

«Динамо» (Краснодар) — «Протон» (Саратов) — 3:1 (25:21, 25:19, 23:25, 25:14).