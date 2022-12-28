Волейболистки московского «Динамо» одержали 12-ю победу в ЧР-2022/2023

Завершились матчи игрового дня в чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги.
Московское «Динамо» одержало 12-ю победу в 13 матчах, на выезде обыграв «Липецк» со счётом 3:0 (25:20, 25:14, 25:18). Бело-голубые с 36 очками в активе уверенно лидируют в турнирной таблице.
Занимающий второе место в калининградский «Локомотив» в гостях обыграл нижегородскую «Спарту» со счётом 3:0 (25:21, 25:19, 25:21).
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. 13-й тур
«Спарта» (Нижний Новгород) – «Локомотив» (Калининград) — 0:3 (21:25, 19:25, 21:25).
«Динамо-Метар» (Челябинск) — «Тулица» (Тульская область) — 3:0 (25:19, 25:17, 25:20).
«Липецк» — «Динамо» (Москва) — 0:3 (20:25, 14:25, 18:25).
«Минчанка» (Минск) — «Уралочка-НТМК» (Екатеринбург) — 2:3 (23:25, 25:22, 25:21, 27:29, 13:15).
«Динамо» (Краснодар) — «Протон» (Саратов) — 3:1 (25:21, 25:19, 23:25, 25:14).
- 28 декабря 2022
-
22:48
-
21:12
-
20:43
-
20:16
-
19:50
-
18:30
-
17:48
-
17:21
-
15:01
-
14:36
-
12:41
-
12:03
-
10:55
-
09:37
- 27 декабря 2022
-
22:41
-
21:43
-
18:24
-
18:06
-
13:40
-
12:46
-
11:57
-
10:31
-
00:39
-
00:19
- 26 декабря 2022
-
23:38
-
21:49
-
21:24
-
19:05
-
18:25
-
18:24
-
17:56
-
17:42
-
17:33
-
17:06
-
15:02