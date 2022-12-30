Ян Непомнящий обыграл Магнуса Карлсена на чемпионате мира по блицу
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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий (третий в мировом рейтинге) обыграл норвежца Магнуса Карлсена (первый в мировом рейтинге) на чемпионате мира по блицу, который проходит в Алма-Ате (Казахстан).
В то же время другой россиянин, Владислав Артемьев (38-й в мировом рейтинге), обыграл американца Хикару Накамуру (пятый в мировом рейтинге).
На данный момент Хикару Накамура, Магнус Карлсен, Аниш Гири, Айк Мартиросян и Ян Непомнящий делят первую строчку, имея в своём активе по 11 очков.
Напомним, Непомнящий и Карлсен играли за титул в классических шахматах в конце 2021 года и именно они должны были снова встретиться весной 2023-го, однако норвежец отказался защищать шахматную корону, сославшись на усталость.
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