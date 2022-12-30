Девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина госпитализирована

Девятикратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лариса Латынина сообщила, что находится в больнице.

«Я сейчас в больнице. У меня кое-что случилось, но я себя хорошо чувствую», — передаёт слова 88-летней Латыниной Metaratings.

Латынина является абсолютной рекордсменкой по количеству завоёванных медалей на Олимпийских играх по спортивной гимнастике среди женщин и мужчин — девять золотых олимпийских медалей, пять серебряных, четыре бронзовые. До 2012 года являлась самой титулованной спортсменкой на планете, имела наибольшую (по количеству) коллекцию олимпийских медалей за всю историю спорта. Её рекорд был побит в 2012 году американским пловцом Майклом Фелпсом.

Латынина известна также тем, что на чемпионате Европы по спортивной гимнастике 1957 года выиграла все золотые медали.