Даниил Дубов получил приз за лучшую атакующую комбинацию на ЧМ по рапиду и блицу
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Российский шахматист Даниил Дубов получил специальный приз за лучшую атакующую комбинацию на чемпионате мира по рапиду и блицу, сообщает ТАСС. Высоко оценённую специалистами атаку Дубов провёл в рапиде в партии против Аниша Гири из Нидерландов. Даниил играл чёрными фигурами и одержал победу.
Дубов стал лучшим из российских гроссмейстеров на чемпионате мира по рапиду и блицу. В турнире по рапиду он занял четвёртое место, в блице – шестое. Даниил не присутствовал на прошедшей сегодня, 30 декабря, церемонии награждения, но организаторы обещали передать специальный приз шахматисту позже.
Чемпионат мира по рапиду и блицу прошёл в Алма-Ате (Казахстан) с 26 по 30 декабря. Оба турнира среди мужчин выиграл норвежец Магнус Карлсен.
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