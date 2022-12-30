Даниил Дубов получил приз за лучшую атакующую комбинацию на ЧМ по рапиду и блицу

Российский шахматист Даниил Дубов получил специальный приз за лучшую атакующую комбинацию на чемпионате мира по рапиду и блицу, сообщает ТАСС. Высоко оценённую специалистами атаку Дубов провёл в рапиде в партии против Аниша Гири из Нидерландов. Даниил играл чёрными фигурами и одержал победу.

Дубов стал лучшим из российских гроссмейстеров на чемпионате мира по рапиду и блицу. В турнире по рапиду он занял четвёртое место, в блице – шестое. Даниил не присутствовал на прошедшей сегодня, 30 декабря, церемонии награждения, но организаторы обещали передать специальный приз шахматисту позже.

Чемпионат мира по рапиду и блицу прошёл в Алма-Ате (Казахстан) с 26 по 30 декабря. Оба турнира среди мужчин выиграл норвежец Магнус Карлсен.