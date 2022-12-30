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Чемпионат мира по блицу — 2022: Карлсен опоздал на партию, но выиграл, а лидерство захватил Хикару Накамура

Магнус Карлсен выдал нечто на ЧМ-2022. Критически опоздал на партию, но всё равно выиграл!
Дмитрий Кряквин
Карлсен опоздал на партию, но выиграл
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Белорус Владислав Ковалёв имел в шесть раз больше времени, но справиться с норвежцем не смог.

Чемпионат мира по блицу – 2022 ожидался публикой с большим интересом: в молниеносной дисциплине у пятикратного победителя мировых блиц-первенств Магнуса Карлсена наметился более чем достойный соперник. 35-летний американский гроссмейстер Хикару Накамура на протяжении всего карантина играл в блиц в интернете, стал одним из самых популярных шахматных стримеров в мире и набрал блестящую форму. Он настолько хорош, что пару недель назад в финале популярной серии Speed Chess Championship вырвал победу у Карлсена в быстрых шахматах со счётом 14,5:13,5.

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Более того, текущий рейтинг в «живой» блиц у американца стал серьёзно опережать показатели норвежца – 2909 против 2830! Карлсен перед стартом ЧМ-2022 немного непривычно смотрелся аж на третьей позиции, пропустив вперёд ещё и соперника по матчу на первенство мира 2018 года – другого американского гроссмейстера Фабиано Каруану с рейтингом 2847.

Для Хикару чемпионат мира в Казахстане тоже значит очень многое – в интернете он давно признанный кумир, а вживую ему никак не удаётся завоевать заветный титул. В Москве-2019 Накамура и Карлсен разделили первое место, причем во многом за счёт того, что с Магнусом в абсолютно выигранной позиции уронил флаг Алиреза Фируджа. В дополнительном матче норвежец оказался сильнее. Потом последовала карантинная пауза, а в Варшаве-2021 её последствия – между турами американец сдал положительный тест на ковид и выбыл, устроив переполох для организаторов, которым пришлось объявить паузу в турнире и устроить массовое тестирование участников.

В 2022-м долгожданная гонка Карлсена и Накамуры началась вновь. И уже в 1-м туре случилась неожиданность. Магнус должен был играть чёрными с многолетним лидером сборной Беларуси Владиславом Ковалёвым, который ныне уехал из страны и выступает под флагом ФИДЕ. Но опоздал на партию!

Судья пустил часы, а Карлсена всё не было. Прошла первая минута, вторая… В итоге чемпион мира появился на площадке, только когда на его часах осталось 30 секунд. Фантастическая фора для чемпионата мира по блицу – три минуты на 30 секунд, правда, на каждый ход добавлялось ещё две секунды!

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Скандинава не зря иногда называют не только чемпионом мира по шахматам, но и чемпионом мира среди «троллей» – Магнус порой словно немного издевается над своими соперниками и любит разного рода шалости за доской. Давно ещё в гроссмейстерской среде ходили истории о том, как он на спор сыграл 1. а2-а4 против элитного гроссмейстера и легко выиграл. Знаменитые его выпады 1. е4 e5 2. Фh5 или 1. е4 е5 2. Кре2 – в ту же копилку.

Поэтому все сначала решили, что Карлсен просто поспорил – мол, и с 30 секундами на часах могу справиться с Ковалёвым. Тем более за день до этого у Владислава случился спорный момент в поединке с чемпионом мира среди юношей из России Артёмом Усковым: судьи несколько раз проверяли, успеет ли мальчик взять неприятельскую ладью с одной секундой на часах, и тут вполне мог быть своеобразный подтекст: а что если вместо маленького мальчика сядет Карлсен, но секунд у него по-прежнему будет немного – справится ли Ковалёв?

Оказалось, что не справился – без видимых проблем Магнус получил поприятнее и дожал соперника в окончании.
Впрочем, после партии сам Владислав Ковалёв поведал, что никакого двойного дна у этой истории не было, Карлсен просто-напросто попал в пробку перед партией и едва успел на тур, даже не переодевшись в свой шикарный костюм с многочисленными спонсорскими нашивками – мчался через весь зал в спортивных штанах и кроссовках, чтобы успеть сделать первый ход!

Владислав Ковалёв и Магнус Карлсен

Владислав Ковалёв и Магнус Карлсен

Фото: fide.com

Карлсен начал с пяти побед подряд, последнюю из которых одержал над участником Турнира претендентов – 2022 поляком Ян-Кшиштофом Дудой, потом сыграл вничью с китайцем Юй Янъи и затем чёрными переиграл такого непробиваемого бойца, как Аниш Гири. Но и его главный конкурент Накамура не отставал – тоже набрал 6,5 из 7, имея в активе победу над самим Фабиано Каруаной, а у них, между прочим, друг с другом невероятно принципиальная дуэль, в которой решается лидерство на американском континенте.

От очной битвы Накамура – Карлсен тоже ждали очень многого, но, как часто случается в подобных случаях, получилась скучная ничья – конкуренты не хотели рисковать. А дальше декорации стремительно сменились – Хикару продолжил своё победное шествие, огорчив Айка Мартиросяна из Армении и петербуржца Владимира Федосеева, в то время как Магнус увяз в бесконечных ничьих. Более того, в поединке с азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым он серьёзно рисковал, но противник предпочёл «синицу в руках».

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После первого игрового дня перед заключительными девятью турами положение следующее – лидирует Хикару Накамура с 10 очками из 12, а на целое очко от него отстают Магнус Карлсен, Аниш Гири, Айк Мартиросян, Рихард Раппорт, представляющий Румынию, и россиянин Даниил Дубов.

Хикару на всех парах мчит к долгожданному золоту, но именно Магнус известен своей волей, напором и бойцовскими качествами, когда дело касается заключительных туров. Не сказали своего последнего слова и другие претенденты – тот же Дубов, конечно, претендует на самые высокие места.

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