Бывшему главе Федерации водного поло России изменили меру пресечения

Бывшему президенту Федерации водного поло России (ФВПР) Алексею Власенко изменили меру пресечения на домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, Власенко проходит по делу о крупном мошенничестве. Он был арестован в марте 2021 года. Экс-чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Алексею Власенко 57 лет. С 2005 по 2010 год он был советником президента Олимпийского комитета России (ОКР), а с 2016 по 2021 год возглавлял ФВПР. На момент ареста Власенко также являлся членом технического комитета по прыжкам в воду Международной федерации плавания (FINA), входил в бюро Европейской лиги плавания (LEN) и в состав высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания.