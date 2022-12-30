Бывшему главе Федерации водного поло России изменили меру пресечения
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Бывшему президенту Федерации водного поло России (ФВПР) Алексею Власенко изменили меру пресечения на домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, Власенко проходит по делу о крупном мошенничестве. Он был арестован в марте 2021 года. Экс-чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.
Алексею Власенко 57 лет. С 2005 по 2010 год он был советником президента Олимпийского комитета России (ОКР), а с 2016 по 2021 год возглавлял ФВПР. На момент ареста Власенко также являлся членом технического комитета по прыжкам в воду Международной федерации плавания (FINA), входил в бюро Европейской лиги плавания (LEN) и в состав высшего наблюдательного совета Всероссийской федерации плавания.
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