Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» без поражений завершили первый круг ЧР

Завершились четыре матча предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Санкт-петербургский «Зенит» на выезде обыграл уфимский «Урал» со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:19). Команда Андрея Толочко выиграла все 15 матчей первого круга соревнований, потеряв только одно очко: у одноклубников из Казани санкт-петербургский клуб выиграл на тай-брейке.

Московское «Динамо» обыграло «Нову» со счётом 3:0 (25:15, 25:20, 25:18). Для бело-голубых это 14-я победа в первом круге чемпионата страны.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Предварительный этап. 15-й тур

«Югра-Самотлор» – «Строитель» (Минск) – 3:0 (25:21, 25:19, 25:14).

«АСК» (Нижний Новгород) – «Кузбасс» (Кемерово) – 1:3 (18:25, 26:28, 25:18, 19:25).

«Урал» (Уфа) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:3 (23:25, 22:25, 19:25).

«Динамо» (Москва) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 3:0 (25:15, 25:20, 25:18).