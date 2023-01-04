Волейболисты санкт-петербургского «Зенита» без поражений завершили первый круг ЧР

Завершились четыре матча предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги. Санкт-петербургский «Зенит» на выезде обыграл уфимский «Урал» со счётом 3:0 (25:23, 25:22, 25:19). Команда Андрея Толочко выиграла все 15 матчей первого круга соревнований, потеряв только одно очко: у одноклубников из Казани санкт-петербургский клуб выиграл на тай-брейке.
Московское «Динамо» обыграло «Нову» со счётом 3:0 (25:15, 25:20, 25:18). Для бело-голубых это 14-я победа в первом круге чемпионата страны.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины
Предварительный этап. 15-й тур
«Югра-Самотлор» – «Строитель» (Минск) – 3:0 (25:21, 25:19, 25:14).
«АСК» (Нижний Новгород) – «Кузбасс» (Кемерово) – 1:3 (18:25, 26:28, 25:18, 19:25).
«Урал» (Уфа) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:3 (23:25, 22:25, 19:25).
«Динамо» (Москва) – «Нова» (Новокуйбышевск) – 3:0 (25:15, 25:20, 25:18).
- 4 января 2023
-
21:59
-
16:24
-
02:50
- 3 января 2023
-
16:04
-
12:11
-
07:04
- 2 января 2023
-
23:02
-
22:28
-
20:31
-
13:15
- 1 января 2023
-
21:54
-
11:37
-
10:36
- 31 декабря 2022
-
20:38
- 30 декабря 2022
-
22:59
-
20:55
-
20:05
-
20:01
-
19:40
-
19:14
-
18:48
-
18:14
-
17:21
-
17:09
-
16:33
-
16:03
-
15:48
-
15:24
-
15:24
-
14:59
-
14:31
-
14:19
-
13:58
-
13:18
-
12:50