Президент Федерации шахмат России: форма Яна Непомнящего вызывает тревогу и опасения

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов высказался о форме гроссмейстера Яна Непомнящего в преддверии матча за звание чемпиона мира.
На прошедшем в конце декабря 2022 года чемпионате мира по рапиду и блицу Непомнящий выступил неудачно: в рапиде он занял 14-е место, а по итогам турнира по блицу стал 12-м.
«Чемпионат мира по рапиду и блицу вызвал тревогу относительно Непомнящего, которому уже в этом году предстоит матч за мировую шахматную корону. Его форма вызывает тревогу и опасения. Надеюсь, что время ещё есть, чтобы собраться», — приводит слова Филатова ТАСС.
Матч за титул чемпиона мира по шахматам планируется провести с 7 по 30 апреля 2023 года. Победителю турнира претендентов 2022 года Непомнящему будет противостоять китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший второе место на этих соревнованиях. Действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен, отказался от участия в матче за мировую шахматную корону.
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