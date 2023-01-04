Президент Федерации шахмат России: форма Яна Непомнящего вызывает тревогу и опасения

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов высказался о форме гроссмейстера Яна Непомнящего в преддверии матча за звание чемпиона мира.

На прошедшем в конце декабря 2022 года чемпионате мира по рапиду и блицу Непомнящий выступил неудачно: в рапиде он занял 14-е место, а по итогам турнира по блицу стал 12-м.

«Чемпионат мира по рапиду и блицу вызвал тревогу относительно Непомнящего, которому уже в этом году предстоит матч за мировую шахматную корону. Его форма вызывает тревогу и опасения. Надеюсь, что время ещё есть, чтобы собраться», — приводит слова Филатова ТАСС.

Матч за титул чемпиона мира по шахматам планируется провести с 7 по 30 апреля 2023 года. Победителю турнира претендентов 2022 года Непомнящему будет противостоять китайский гроссмейстер Дин Лижэнь, занявший второе место на этих соревнованиях. Действующий чемпион мира, норвежец Магнус Карлсен, отказался от участия в матче за мировую шахматную корону.