Ян Непомнящий заставил Магнуса Карлсена просрочить время. Но норвежца было не остановить!

Перед заключительным днём чемпионата мира по блицу – 2023 перед Магнусом Карлсеном стояла крайне непростая задача. Он на целое очко отставал от самого популярного шахматного стримера мира, американца Хикару Накамуры, который приехал на турнир за золотом. Надо было догонять!

Чудесное спасение Магнуса Карлсена

И Магнус со своей задачей справился блестяще. Пока американец тяжело разгонялся, норвежец «летал как бабочка и жалил как пчела». Преимущество Накамуры растаяло как весенний снег. А случилось это во многом благодаря следующему удивительному и чудесному выигрышу Магнуса.

Чемпионат мира по блицу — 2023. 14-й тур

Магнус Карлсен (Норвегия) — Рихард Раппорт (Румыния)

Магнус Карлсен (Норвегия) — Рихард Раппорт (Румыния)

Казалось бы, участник турнира претендентов полностью переиграл норвежского фаворита и сейчас элементарно забирает остатки материала белых на доске При 63… Лc6+ 64. Крf5 Фf2+ Карлсену оставалось бы только сдаться.

63… Фe4+? 64. Крg5 Фe3+?

А вот это уже упускает победу, правильно 64… Лb8!

65. Крh5 Фe8??

Раппорт очень рассчитывал на этот ход – ферзи меняются, а чёрная проходная устремляется вперёд! Но именно тут Магнус заготовил нокаутирующий удар!

66.g8Ф!

Чёрные не могут забирать новорождённого ферзя из-за мата на g8, и через несколько ходов Рихард сдался! Просто настоящее новогоднее чудо для чуть не проигравшего Магнуса, но в блиц и не такое бывает!

Россияне нокаутируют фаворитов

К 15-му туру к паре лидеров приблизились российские мастера блица – в следующем раунде Карлсена с Накамурой экзаменовали Ян Непомнящий и Владислав Артемьев соответственно. И дуплетом сумели уложить фаворитов на лопатки, невероятно обострив турнирную интригу!

Чемпионат мира по блицу — 2023. 15-й тур

Ян Непомнящий (Россия) — Магнус Карлсен (Норвегия)

Магнус Карлсен проиграл Яну Непомнящему

Позиция чёрных крайне неприятна – провисает слон по линии «е», грозят отскоки коня е4 с нападением на ладью f5. В цейтноте Магнус сделал фигурой верный ход 40…Лf8, но в этот момент на его часах высветились нули, и Непомнящий выиграл благодаря просрочке времени соперником!

После 15-го тура первое место делили сразу пять шахматистов: Карлсен, Накамура, Непомнящий, Айк Мартиросян (Армения) и Аниш Гири (Нидерланды), а на пол-очка отставала ещё одна большая группа, в которую входил и Артемьев, и россиянине Даниил Дубов с Владимиром Федосеевым. Подобная плотность – это уникальный случай для чемпионатов мира по блицу!

Алексей Сарана — гроза авторитетов!

Впрочем, Магнус и Накамура взялись за ум. Карлсен победил героя рапида Винсента Кеймера, а Накамура – неоднократного чемпиона мира по блицу Александра Грищука. Затем от их рук пали Фабиано Каруана и Дмитрий Андрейкин соответственно. А дальше норвежцу очень серьёзно помог ещё один наш соотечественник – молодой гроссмейстер Алексей Сарана, который классически опроверг экспериментально-агрессивную игру Накамуры!

За три тура до финиша Карлсен на одно очко опережал Накамуру и Мартиросяна, и вновь показалось, что всякая борьба закончена, но тут Сарана показал, что совершенно не признаёт авторитетов, и следом за американцем наказал ещё и признанного лидера шахматного мира из Норвегии!

Чемпионат мира по блицу — 2023. 19-й тур

Алексей Сарана (Россия) — Магнус Карлсен (Норвегия)

Алексей Сарана (Россия) — Магнус Карлсен (Норвегия)

У белых лишнее качество, но после 21… Ф:d4+ 22. Ф:d4 К:d4 23. Л:b7 Сc5 чёрные сохраняли бы отличные шансы на ничью. Однако Карлсен ошибочно побил другую пешку.

21… Ф:a2? 22. Л:b7 Фa3 23. Ф:a3 С:a3 24. Лa1! – простое опровержение, чёрный слон попал в капкан, и норвежцу пришлось сдаться.

Но Накамура не смог воспользоваться осечкой конкурента и сыграл вничью с гроссмейстером Александром Шимановым, популярным российским стримером. Разрыв сократился до половины очка, но Карлсен вновь показал, что он настоящий король нервных концовок! Уверенно обыграл Шиманова и Нодирбека Абдусатторова из Узбекистана и вновь стал чемпионом.

Это его 10-й мировой титул в рапид и блиц. Как пошутил сам чемпион мира, для того чтобы считать последующие, у него уже не хватит пальцев рук.

Россияне же огромной когортой держались в группе лидеров, но в мужской секции остались без медалей. Лучший из наших – Дубов – лишь шестой.

Утешением для российских болельщиков стала бронза Полины Шуваловой в женском турнире, но, увы, и тут могло сложиться лучше – Полина лидировала большую часть дистанции, однако, устав, неудачно провела финиш.