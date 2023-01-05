Карлсен — о победе в финале ЧМ по блицу: моё сердце колотилось, было очень тяжело

16-кратный и действующий чемпион мира по шахматам норвежец Магнус Карлсен прокомментировал свою победу в финальной партии чемпионата мира по блицу, проходившего в Алма-Ате (Казахстан).
«Сохранять спокойствие в решающие моменты очень, очень трудно, и мне не всегда это удаётся. В последней партии моё сердце колотилось, было очень тяжело. Я бы сказал, что опыт помогает, но только в какой-то степени. Независимо от того, сколько раз я оказывался в подобных ситуациях, каждый раз было нелегко показывать себя с лучшей стороны», — сказал Карлсен на пресс-конференции.
Напомним, в последнем туре чемпионата мира по блицу норвежец обыграл узбекского шахматиста Нодирбека Абдусатторова. По ходу турнира Карлсен дважды проиграл — россиянам Яну Непомнящему и Алексею Саране. За весь турнир он набрал 16 очков.
Таким образом, в 2022 году Карлсен стал обладателем трипла. Он был сильнее всех в рапиде, блице и классических шахматах. Норвежец повторил свои же достижения 2014 и 2019 годов, когда он также выигрывал во всех видах, чего до него не удавалось никому.
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