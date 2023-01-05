«Белогорье» переиграло «Факел» в 15-м туре мужской Суперлиги

Белгородские волейболисты в гостях одолели новоуренгойский «Факел» в рамках 15-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:22, 22:25, 25:15, 25:19) в пользу «Белогорья».

В таблице чемпионата России клуб из Белгорода идёт на седьмом месте (26 очков), имея в своём активе девять побед, пять поражений и ещё одну встречу в запасе. «Факел» расположился на девятом месте, набрав 20 баллов (шесть побед и девять поражений).

В следующем туре «Белогорье» сойдётся с «Газпром-Югрой» из Сургута, а новоуренгойцы примут кемеровский «Кузбасс».

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 15-й тур

«Белогорье» (Белгород) — «Факел» (Новый Уренгой) — 3:1 (25:22, 22:25, 25:15, 25:19).