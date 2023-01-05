«Локомотив» одолел «Нефтяник» в матче чемпионата России по волейболу среди мужчин

Новосибирский «Локомотив» в гостях обыграл оренбургский «Нефтяник» в матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:14, 25:20).

Новосибирская команда идёт на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России. У «Локомотива» 28 очков при 11 победах и четырёх поражениях. «Нефтяник» занимает 13-ю строчку. У клуба из Оренбурга 4 победы и 11 поражений.

В следующем туре «Локомотив» встретится с «Новой» из Новокуйбышевска, а «Нефтяник» примет казанский «Зенит». Встреча «Локомотива» и «Нефтяника» завершила 15-й тур Суперлиги.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 15-й тур



«Локомотив» (Новосибирск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:1 (25:23, 20:25, 25:14, 25:20).