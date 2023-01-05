«Локомотив» одолел «Нефтяник» в матче чемпионата России по волейболу среди мужчин
Поделиться
Новосибирский «Локомотив» в гостях обыграл оренбургский «Нефтяник» в матче 15-го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд. Встреча завершилась со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:14, 25:20).
Новосибирская команда идёт на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата России. У «Локомотива» 28 очков при 11 победах и четырёх поражениях. «Нефтяник» занимает 13-ю строчку. У клуба из Оренбурга 4 победы и 11 поражений.
В следующем туре «Локомотив» встретится с «Новой» из Новокуйбышевска, а «Нефтяник» примет казанский «Зенит». Встреча «Локомотива» и «Нефтяника» завершила 15-й тур Суперлиги.
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 15-й тур
«Локомотив» (Новосибирск) — «Нефтяник» (Оренбург) — 3:1 (25:23, 20:25, 25:14, 25:20).
Комментарии
- 5 января 2023
-
18:15
-
17:10
-
16:49
-
14:44
-
13:32
-
13:25
-
12:55
-
12:22
-
12:07
-
11:47
- 4 января 2023
-
23:14
-
21:59
-
16:24
-
02:50
- 3 января 2023
-
16:04
-
12:11
-
07:04
- 2 января 2023
-
23:02
-
22:28
-
20:31
-
13:15
- 1 января 2023
-
21:54
-
11:37
-
10:36
- 31 декабря 2022
-
20:38
- 30 декабря 2022
-
22:59
-
20:55
-
20:05
-
20:01
-
19:40
-
19:14
-
18:48
-
18:14
-
17:21
-
17:09
Партнерский контент