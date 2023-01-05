Гимнастка-«художница» Дарья Трубникова объявила о завершении карьеры

Двукратная чемпионка Юношеских Олимпийских игр по художественной гимнастике, 20-летняя Дарья Трубникова объявила о завершении карьеры.
Дарья долго восстанавливалась после перелома стопы, полученного на последнем этапе Гран-при. Весной 2022 года гимнастка выступила с показательными номерами на двух гала-представлениях, а также приняла участие в первом этапе Кубка сильнейших, но больше не выходила на старт.
Фото: Личный архив Дарьи Трубниковой
«К «Хрустальной Розе» я не успела подготовиться, и на Спартакиаде меня не было. К Спартакиаде мы приняли решение, что я завершаю свою спортивную карьеру. В основном это было только моё решение. И вопреки распространённому мнению, как многие считают и говорят в нашем виде спорта, я закончила по своей инициативе. Все меня не поддержали. Мой молодой человек настаивал, чтобы я продолжала, мама, мои тренеры. Но я приняла это решение, миллион раз обдуманное», — сказала Трубникова в программе «Разговоры о гимнастике» на YouTube-канале RGcenter No1.
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