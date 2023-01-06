«Уралочка-НТМК» обыграла «Спарту» в волейбольной Суперлиге
Поделиться
В чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги сыгран первый матч в новом 2023 году. В 14-м туре «Уралочка-НТМК» из Свердловской области на выезде победила нижегородскую «Спарту» со счётом 3:0 (25:21, 25:9, 29:27).
«Уралочка-НТМК» одержала пятую победу в сезоне и занимает девятое место в турнирной таблице. «Спарта» с тремя победами располагается на 12-й позиции.
В матче следующего 15-го тура Суперлиги «Спарта» 14 января на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Уралочка-НТМК» на следующий день примет калининградский «Локомотив».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. 14-й тур
«Спарта» (Нижний Новгород) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) — 0:3 (21:25, 9:25, 27:29)
Комментарии
- 6 января 2023
-
19:06
-
18:33
-
17:19
- 5 января 2023
-
23:57
-
20:36
-
18:15
-
17:10
-
16:49
-
14:44
-
13:32
-
13:25
-
12:55
-
12:22
-
12:07
-
11:47
- 4 января 2023
-
23:14
-
21:59
-
16:24
-
02:50
- 3 января 2023
-
16:04
-
12:11
-
07:04
- 2 января 2023
-
23:02
-
22:28
-
20:31
-
13:15
- 1 января 2023
-
21:54
-
11:37
-
10:36
- 31 декабря 2022
-
20:38
- 30 декабря 2022
-
22:59
-
20:55
-
20:05
-
20:01
-
19:40
Партнерский контент