«Уралочка-НТМК» обыграла «Спарту» в волейбольной Суперлиге

В чемпионате России по волейболу среди женских команд Суперлиги сыгран первый матч в новом 2023 году. В 14-м туре «Уралочка-НТМК» из Свердловской области на выезде победила нижегородскую «Спарту» со счётом 3:0 (25:21, 25:9, 29:27).

«Уралочка-НТМК» одержала пятую победу в сезоне и занимает девятое место в турнирной таблице. «Спарта» с тремя победами располагается на 12-й позиции.

В матче следующего 15-го тура Суперлиги «Спарта» 14 января на выезде сыграет с московским «Динамо», а «Уралочка-НТМК» на следующий день примет калининградский «Локомотив».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Предварительный этап. 14-й тур

«Спарта» (Нижний Новгород) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская обл.) — 0:3 (21:25, 9:25, 27:29)