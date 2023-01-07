Московское «Динамо» уверенно обыграло «Строитель» в матче чемпионата России по волейболу

Московское «Динамо» одержало уверенную победу над минским «Строителем» в матче 16‑го тура чемпионата России по волейболу среди мужских команд.



Встреча, проходившая в Москве, завершилась в пользу хозяев площадки со счётом 3–0 (25:14, 25:15, 25:18).



По итогам матча «Динамо» набрало 44 очка и догнало возглавляющий турнирную таблицу санкт-петербургский «Зенит», у которого есть игра в запасе. «Строитель» с семью очками в запасе занимает предпоследнее, 15-е место в таблице.

В следующем туре «Динамо» встретится с «Новой» из Новокуйбышевска, а «Строитель» ожидает гостевой матч с «Югрой-Самотлор».

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 16-й тур



«Динамо» (Москва) — «Строитель» (Минск) — 3:0 (25:14, 25:15, 25:18).