Волейболистки краснодарского «Динамо» обыграли «Ленинградку» в матче чемпионата России

Волейболистки «Динамо» (Краснодар) обыграли «Ленинградку» в матче 14‑го тура чемпионата России по волейболу среди женских команд.
Встреча, проходившая в Краснодаре, завершилась неожиданной победой хозяек площадки со счётом 3:2 по сетам (14:25, 25:17, 20:25, 25:23, 22:20).
По итогам матча «Динамо» (Краснодар) занимает девятую строчку в турнирной таблице с 15 очками в активе. «Ленинградка» продолжает занимать третье место, имея в своём активе 31 очко.
В следующем туре краснодарское «Динамо» примет на своей площадке «Заречье-Одинцово», а «Ленинградку» ожидает матч с «Динамо-Метар».
В других матчах сегодняшнего игрового дня волейболистки «Тулицы» одержали гостевую победу над краснодарским «Енисеем» (3:2), «Динамо-Казань» уверенно обыграло «Липецк» (3:0), «Локомотив» в гостевом матче одержал победу над «Заречьем» (3:1), а «Протон-Саратов» оказался сильнее «Динамо-Метар» (3:2).
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