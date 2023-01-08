Санкт-петербургский «Зенит» обыграл «Енисей» в матче чемпионата России по волейболу

Волейболисты петербургского «Зенита» обыграли красноярский «Енисей» в матче 16-го тура чемпионата России по волейболу среди мужчин.
Встреча, прошедшая в Красноярске, завершилась победой гостевой команды со счётом 3:0 (25:22, 25:15, 25:19).
Санкт-петербургский «Зенит» продолжает идти без потерь, не проиграв ни одного матча в чемпионате, и лидирует в таблице Суперлиги с 47 очками. «Енисей» занимает десятое место, имея в своём активе 18 очков.
Ниже представлены результаты всех остальных матчей сегодняшнего игрового дня.
Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. 16-й тур
«Газпром-Югра» (Сургут) — «Белогорье» (Белгород) –0:3 (18:25, 18:25, 20:25)
«Факел» (Новый Уренгой) – «Кузбасс» (Кемерово) – 2:3 (25:18, 20:25, 25:22, 24:26, 9:15);
«Урал» (Уфа) – «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) – 3:0 (25:17, 25:23, 25:20).
«Нова» (Новокуйбышевск) – «Локомотив» (Новосибирск) – 1:3 (19:25, 25:22, 23:25, 19:25)
АСК (Нижний Новгород) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 2:3 (25:18, 25:21, 22:25, 21:25, 9:15)
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