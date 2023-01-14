Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 14 января
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Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого игрового дня.
20:00 мск. Черногория — Иран
20:00 мск. Франция — Саудовская Аравия
20:00 мск. Бразилия — Уругвай
20:00 мск. Португалия — Южная Корея
22:30 мск. Испания — Чили
22:30 мск. Польша — Словения
22:30 мск. Швеция — Кабо-Верде
22:30 мск. Исландия — Венгрия
Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. 17 января завершится групповой этап. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал. Действующим чемпионом является сборная Дания, обыгравшая Швецию в финале ЧМ-2021.
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