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Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 14 января

Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 14 января
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Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей четвёртого игрового дня.

20:00 мск. Черногория — Иран

20:00 мск. Франция — Саудовская Аравия

20:00 мск. Бразилия — Уругвай

20:00 мск. Португалия — Южная Корея

22:30 мск. Испания — Чили

22:30 мск. Польша — Словения

22:30 мск. Швеция — Кабо-Верде

22:30 мск. Исландия — Венгрия

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. 17 января завершится групповой этап. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал. Действующим чемпионом является сборная Дания, обыгравшая Швецию в финале ЧМ-2021.

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