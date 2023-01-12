Признавшийся в употреблении допинга легкоатлет Литвинов дисквалифицирован на два года

Признавшийся в употреблении допинга легкоатлет Сергей Литвинов дисквалифицирован на два года и лишён бронзы ЧЕ-2014 по решению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), сообщается на официальном сайте организации.
За нарушение антидопинговых правил спортсмену была назначена дисквалификация с 8 ноября 2021 года по 7 ноября 2023 года. Также по решению ВФЛА результаты Сергея Литвинова на соревнованиях с 14 июля 2012 года по 25 февраля 2016-го были аннулированы. Таким образом, он был лишён бронзовой медали чемпионата Европы 2014 года.
Напомним, сегодня Сергей Литвинов признался, что употреблял допинг в 2012 году, во время подготовки к отбору на Олимпиаду в Лондоне. Он является двукратным победителем командного чемпионата Европы в составе сборной России, серебряным призёром этого турнира, бронзовым медалистом Универсиады-2013 и чемпионом России того же года.
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