Лариса Латынина перенесла инфаркт и находится в больнице

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что девятикратная олимпийская чемпионка Лариса Латынина в конце 2022 года перенесла сердечный приступ.
Ранее сообщалось, что 88-летняя Латынина находится в больнице, ей необходима медицинская помощь.
«У Латыниной нормальное стабильное состояние, не тяжёлое. Это была не плановая госпитализация — перед днём рождения, который был 27 декабря, у неё случился сердечный приступ и её госпитализировали. Уже не первый инфаркт. Врачи ничего хорошего не говорят, можно ожидать чего угодно.
Когда Лариса только попала в больницу, мы говорили с главным врачом, с доктором, который её ведёт — хотели к ней поехать, но она просила не приезжать. Врачи сейчас тоже советуют не приезжать. Но при первой возможности обязательно навестим её. Сегодня просто так в палату не попадёшь, нужны специальные разрешения. Переживаем за неё и желаем выздоровления», — приводит слова Родионенко «Матч ТВ».
Латынина является абсолютной рекордсменкой по количеству завоёванных медалей на Олимпийских играх по спортивной гимнастике среди женщин и мужчин — у неё девять золотых олимпийских медалей, пять серебряных и четыре бронзовые.
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