Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 12 января, турнирная таблица

На мужском чемпионате мира по гандболу состоялись матчи первого тура в группах А, В, С и D. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго игрового дня.



Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины

Первый групповой этап. Первый тур

Группа А

Чили — Иран – 24:25 (11:13).

Испания — Черногория – 30:25 (15:12).

Группа В

Саудовская Аравия — Словения – 19:33 (8:16).



Группа С

Кабо-Верде — Уругвай – 33:25 (17:11).

Швеция — Бразилия – 26:18 (11:9).

Группа D

Венгрия — Южная Корея – 35:27 (21:11).

Исландия — Португалия – 30:26 (15:15).

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. 17 января завершится групповой этап. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал. Действующим чемпионом является Дания.