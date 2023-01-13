Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 12 января, турнирная таблица

На мужском чемпионате мира по гандболу состоялись матчи первого тура в группах А, В, С и D. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго игрового дня.
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины
Первый групповой этап. Первый тур
Группа А
Чили — Иран – 24:25 (11:13).
Испания — Черногория – 30:25 (15:12).
Группа В
Саудовская Аравия — Словения – 19:33 (8:16).
Группа С
Кабо-Верде — Уругвай – 33:25 (17:11).
Швеция — Бразилия – 26:18 (11:9).
Группа D
Венгрия — Южная Корея – 35:27 (21:11).
Исландия — Португалия – 30:26 (15:15).
Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. 17 января завершится групповой этап. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал. Действующим чемпионом является Дания.
- 13 января 2023
-
00:15
- 12 января 2023
-
23:07
-
21:15
-
21:00
-
18:51
-
16:36
-
15:46
-
14:30
-
13:53
-
13:20
-
13:01
-
11:00
-
08:00
-
05:16
-
00:38
- 11 января 2023
-
23:10
-
21:20
-
20:58
-
20:35
-
17:42
-
16:42
-
11:48
-
09:30
-
09:05
-
08:40
-
08:10
-
08:00
-
07:50
- 10 января 2023
-
23:00
-
22:00
-
21:15
-
16:34
-
15:53
-
15:00
-
12:44