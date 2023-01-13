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Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 12 января, турнирная таблица

Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 12 января, турнирная таблица
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На мужском чемпионате мира по гандболу состоялись матчи первого тура в группах А, В, С и D. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей второго игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины
Первый групповой этап. Первый тур
Группа А

Чили — Иран – 24:25 (11:13).
Испания — Черногория – 30:25 (15:12).

Группа В

Саудовская Аравия — Словения – 19:33 (8:16).

Группа С

Кабо-Верде — Уругвай – 33:25 (17:11).
Швеция — Бразилия – 26:18 (11:9).

Группа D

Венгрия — Южная Корея – 35:27 (21:11).
Исландия — Португалия – 30:26 (15:15).

Турнирная таблица ЧМ по гандболу среди мужских команд

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. 17 января завершится групповой этап. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал. Действующим чемпионом является Дания.

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