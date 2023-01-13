Всероссийская федерация лёгкой атлетики дисквалифицировала шестерых спортсменов

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) сообщила о дисквалификации на разные сроки шестерых спортсменов за нарушение антидопинговых правил на основании данных из московской антидопинговой лаборатории (LIMS).

Среди получивших дисквалификацию Екатерина Строкова, Евгения Колодко, Елена Чуракова, Анастасия Капачинская, Антон Любославский и Евгения Полякова. Все они признаны нарушившими пункт 32.2 (b) Антидопинговых правил IAAF («Использование или попытка использования запрещённой субстанции или метода спортсменом»).

Чуракова и Колодко дисквалифицированы на два года, а Строкова, Любославский и Полякова — на четыре года. К Капачинской дополнительный срок дисквалификации применён не был. Ранее Колодко, Чуракова и Капачинская уже были дисквалифицированы из-за допинга.

Результаты спортсменов подлежат аннулированию, включая изъятие всех медалей, очков и призов. У Строковой — за период с 20 июня 2012 года по 11 января 2023 года, у Чураковой — за период с 20 июня 2012 года по 28 февраля 2013 года, у Колодко — за период с 4 июля 2012 года по 2 июля 2016 года, у Любославского — за период с 20 июня 2012 года по 11 января 2023 года, у Поляковой — за период с 20 июня 2012 года по 11 января 2023 года.