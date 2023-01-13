Волейболистки «Динамо-Ак Барс» обыграли «Минчанку» в матче чемпионата России
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«Динамо-Ак Барс» обыграло «Минчанку» в единственном матче игрового дня женской волейбольной Суперлиги.
На домашней площадке волейболистки казанской команды одержали уверенную победу в трёх сетах (25:22, 25:23, 25:23).
По итогам матча «Динамо-Ак Барс» занимает четвёртое место в турнирной таблице женской волейбольной Суперлиги с 39 очками в запасе. «Минчанка», потерпевшая четвёртое поражение кряду, идёт на восьмой строчке с 18 очками.
В следующем туре «Динамо-Ак Барс» ожидает гостевой матч с нижегородской «Спартой», а «Минчанка» на своей площадке примет «Тулицу».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап. 15-й тур
«Динамо-Ак Барс» — «Минчанка» — 3:0 (25:22, 25:23, 25:23)
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