Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 13 января, турнирная таблица

На мужском чемпионате мира по гандболу состоялись матчи 1-го тура в группах E, F, G и H. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей сегодняшнего игрового дня.
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины
Первый групповой этап. 1-й тур
Группа E
Сербия — Алжир — 36:27 (16:13)
Германия — Катар — 31:27 (18:13).
Группа F
Норвегия — Северная Македония — 39:27 (18:11)
Аргентина — Нидерланды — 19:29 (11:14)
Группа G
Хорватия — Египет — 22:31 (12:16)
Марокко — США — 27:28 (12:12).
Группа H
Дания — Бельгия — 43:28 (22:15)
Бахрейн — Тунис — 27:27 (16:15)
Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Первый групповой этап закончится 17 января. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января будут сыграны матч за третье место и финал. Действующим чемпионом является Дания.
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