Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 13 января, турнирная таблица

На мужском чемпионате мира по гандболу состоялись матчи 1-го тура в группах E, F, G и H. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей сегодняшнего игрового дня.



Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины

Первый групповой этап. 1-й тур

Группа E

Сербия — Алжир — 36:27 (16:13)

Германия — Катар — 31:27 (18:13).

Группа F

Норвегия — Северная Македония — 39:27 (18:11)

Аргентина — Нидерланды — 19:29 (11:14)



Группа G

Хорватия — Египет — 22:31 (12:16)

Марокко — США — 27:28 (12:12).



Группа H

Дания — Бельгия — 43:28 (22:15)

Бахрейн — Тунис — 27:27 (16:15)

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Первый групповой этап закончится 17 января. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января будут сыграны матч за третье место и финал. Действующим чемпионом является Дания.