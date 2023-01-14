Московское «Динамо» уверенно обыграло «Локомотив» в матче мужской волейбольной Суперлиги

Завершились матчи игрового дня 17-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Московское «Динамо» в гостях уверенно обыграло «Локомотив» со счётом 3:0 (25:21, 25:18, 25:17).



В других матчах игрового дня казанский «Зенит» на выезде нанёс разгромное поражение «Нове», «Зенит» из Санкт-Петербурга на домашней площадке победил «Нефтяник», а АСК одержал победу над «Строителем».

Санкт-петербургский «Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу мужской Суперлиги с 50 очками в запасе. Второе место занимает «Зенит-Казань» с 49 очками. На третьей строчке располагается московское «Динамо».

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

Предварительный этап. 17-й тур

«Локомотив» – «Динамо» Москва – 0-3 (21:25, 18:25, 17:25)



«Нова» – «Зенит-Казань» – 0-3 (15:25, 16:25, 12:25)



«Зенит Санкт-Петербург» – «Нефтяник» – 3-0 (25:15, 25:9, 25:10)



АСК – «Строитель» – 3-1 (25:17, 28:26, 26:28, 25:18)