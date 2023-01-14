Результативная игра Анны Вяхиревой принесла «Кристиансанду» победу в матче Лиги чемпионов

Завершились матчи игрового дня группового этапа женской Лиги чемпионов по гандболу.



Норвежский «Кристиансанд» благодаря девяти голам российской гандболистки Анны Вяхиревой переломил ход встречи с «Битигхаймом» и одержал волевую победу — 34:32.

В другом матче игрового дня лидирующий в группе «А» «Бухарест» с вернувшейся в состав команды россиянкой Мариной Судаковой дома обыграл «Оденсе» — 40:31.

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.

Группа «А»



«Кристиансанд» (Норвегия) — «Битигхайм» (Германия) — 34:32 (15:17) (Валле Даль, Вяхирева — по 9, Робертс, Серсьен-Юголен — по 4; Надзинявичюс, Дюлфер — по 6, Майдхоф — 5)



«Бухарест» (Румыния) — «Оденсе» (Дания) — 40:31 (21:11) (Нягу — 10, Омореги, Пинтя — по 6, Судакова — 3; Ордаль — 8, Хаусхер — 5, Аббинг — 4)



«Баник» (Чехия) — «Брест» (Франция) — 30:46 (14:22) (Штришкова — 8, Микульчик — 6; Фауске — 7, Брнович — 6, Кобылиньска, Мони, Карлсон — по 5)



«Ференцварош» (Венгрия) — «Крим» (Словения) — 37:26 (19:10) (Клуйбер — 10, Малестейн, Бёльк — по 7; Дмитриева — 10, Лазович — 4)



Группа «В»



«Локомотив» (Хорватия) — «Дьёр» (Венгрия) — 16:27 (8:14) (Петика — 8, Япунджа — 3; Грос — 8, Офтедаль, Нзе Минко — по 4)