Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 14 января, турнирная таблица

На мужском чемпионате мира по гандболу состоялись матчи 2-го тура в группах A, B, C и D. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей сегодняшнего игрового дня.
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины
Первый групповой этап. 2-й тур
Группа А
Черногория — Иран — 34:31 (19:16)
Испания — Чили — 34:26 (18:15)
Группа В
Франция — Саудовская Аравия — 41:23 (24:14)
Польша — Словения — 23:32 (11:17)
Группа C
Бразилия — Уругвай — 35:24 (19:10)
Швеция — Кабо-Верде — 34:27 (19:8)
Группа D
Португалия — Южная Корея — 32:24 (15:12)
Исландия — Венгрия — 28:30 (17:12)
Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Первый групповой этап закончится 17 января. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января будут сыграны матч за третье место и финал. Действующим чемпионом является Дания.
- 15 января 2023
-
00:15
- 14 января 2023
-
23:53
-
23:37
-
22:25
-
22:07
-
21:46
-
21:22
-
21:16
-
19:38
-
19:04
-
18:57
-
14:51
-
12:18
-
10:45
-
08:00
-
00:40
- 13 января 2023
-
21:58
-
21:14
-
21:08
-
19:23
-
19:00
-
13:31
-
12:12
-
11:55
-
08:00
-
00:15
- 12 января 2023
-
23:07
-
21:15
-
21:00
-
18:51
-
16:36
-
15:46
-
14:30
-
13:53
-
13:20