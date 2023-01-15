Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 14 января, турнирная таблица

На мужском чемпионате мира по гандболу состоялись матчи 2-го тура в группах A, B, C и D. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей сегодняшнего игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины

Первый групповой этап. 2-й тур



Группа А



Черногория — Иран — 34:31 (19:16)



Испания — Чили — 34:26 (18:15)



Группа В



Франция — Саудовская Аравия — 41:23 (24:14)



Польша — Словения — 23:32 (11:17)



Группа C



Бразилия — Уругвай — 35:24 (19:10)



Швеция — Кабо-Верде — 34:27 (19:8)



Группа D



Португалия — Южная Корея — 32:24 (15:12)



Исландия — Венгрия — 28:30 (17:12)

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Первый групповой этап закончится 17 января. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января будут сыграны матч за третье место и финал. Действующим чемпионом является Дания.