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Волейболистки «Локомотива» обыграли «Уралочку» в матче 15-го тура чемпионата России

Волейболистки «Локомотива» обыграли «Уралочку» в матче 15-го тура чемпионата России
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Завершились матчи 15-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

Волейболистки калининградского «Локомотива» в гостях уверенно обыграли свердловскую «Уралочку-НТМК» со счётом 3:0 (25:13, 25:20, 25:18).

«Локомотив» продолжает занимать второе место в турнирной таблице женской волейбольной Суперлиги с 39 очками в запасе. «Уралочка» идёт на 10-м месте, имея в своём активе 14 очков.

В других матчах игрового дня «Динамо-Метар» на выезде нанесло поражение «Ленинградке», а «Тулица» на своей площадке одержала победу над «Липецком».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Предварительный этап. 15-й тур

«Уралочка-НТМК» – «Локомотив» – 0-3 (13:25, 20:25, 18:25)

«Ленинградочка» – «Динамо-Метар» – 0-3 (17:25, 16:25, 20:25)

«Тулица» – «Липецк» – 3-0 (25:17, 25:17, 25:23)

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