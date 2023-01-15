Волейболистки «Локомотива» обыграли «Уралочку» в матче 15-го тура чемпионата России

Завершились матчи 15-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди женских команд Суперлиги.
Волейболистки калининградского «Локомотива» в гостях уверенно обыграли свердловскую «Уралочку-НТМК» со счётом 3:0 (25:13, 25:20, 25:18).
«Локомотив» продолжает занимать второе место в турнирной таблице женской волейбольной Суперлиги с 39 очками в запасе. «Уралочка» идёт на 10-м месте, имея в своём активе 14 очков.
В других матчах игрового дня «Динамо-Метар» на выезде нанесло поражение «Ленинградке», а «Тулица» на своей площадке одержала победу над «Липецком».
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины. Предварительный этап. 15-й тур
«Уралочка-НТМК» – «Локомотив» – 0-3 (13:25, 20:25, 18:25)
«Ленинградочка» – «Динамо-Метар» – 0-3 (17:25, 16:25, 20:25)
«Тулица» – «Липецк» – 3-0 (25:17, 25:17, 25:23)
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