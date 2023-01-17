Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 16 января, турнирная таблица

Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 16 января, турнирная таблица
Комментарии

На мужском чемпионате мира по гандболу состоялись матчи 3-го тура в группах A, B, C и D.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей сегодняшнего игрового дня.

Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Первый групповой этап. 3-й тур

Группа А

Черногория — Чили — 35:33 (20:18)

Иран — Испания — 22:35 (11:21).

Группа В

Словения — Франция — 31:35 (14:16).

Польша — Саудовская Аравия — 27:24 (13:12).

Группа С

Бразилия — Кабо-Верде — 30:28 (17:15).

Уругвай — Швеция — 12:47 (8:25).

Группа D

Южная Корея — Исландия — 25:38 (13:19).

Португалия — Венгрия — 27: 20 (16:9).

Турнирная таблица ЧМ по гандболу среди мужских команд

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Первый групповой этап закончится 17 января. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января будут сыграны матч за третье место и финал. Действующим чемпионом является Дания.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023