Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 16 января, турнирная таблица

На мужском чемпионате мира по гандболу состоялись матчи 3-го тура в группах A, B, C и D.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей сегодняшнего игрового дня.
Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Первый групповой этап. 3-й тур
Группа А
Черногория — Чили — 35:33 (20:18)
Иран — Испания — 22:35 (11:21).
Группа В
Словения — Франция — 31:35 (14:16).
Польша — Саудовская Аравия — 27:24 (13:12).
Группа С
Бразилия — Кабо-Верде — 30:28 (17:15).
Уругвай — Швеция — 12:47 (8:25).
Группа D
Южная Корея — Исландия — 25:38 (13:19).
Португалия — Венгрия — 27: 20 (16:9).
Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Первый групповой этап закончится 17 января. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января будут сыграны матч за третье место и финал. Действующим чемпионом является Дания.
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