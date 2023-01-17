Результаты матчей мужского чемпионата мира по гандболу 16 января, турнирная таблица

На мужском чемпионате мира по гандболу состоялись матчи 3-го тура в группах A, B, C и D.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей сегодняшнего игрового дня.



Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. Первый групповой этап. 3-й тур



Группа А

Черногория — Чили — 35:33 (20:18)

Иран — Испания — 22:35 (11:21).

Группа В

Словения — Франция — 31:35 (14:16).

Польша — Саудовская Аравия — 27:24 (13:12).

Группа С

Бразилия — Кабо-Верде — 30:28 (17:15).

Уругвай — Швеция — 12:47 (8:25).

Группа D

Южная Корея — Исландия — 25:38 (13:19).

Португалия — Венгрия — 27: 20 (16:9).

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Первый групповой этап закончится 17 января. С 18 по 23 января пройдёт второй групповой этап. 25 января состоятся четвертьфинальные матчи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января будут сыграны матч за третье место и финал. Действующим чемпионом является Дания.



