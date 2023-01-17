В ГД отреагировали на то, что России пока не гарантированы права на показ ОИ до 2032 года

В Госдуме РФ прокомментировали информацию о том, что России пока не гарантированы права на телевещание Олимпийских игр до 2032 года.
Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил о передаче всех медиаправ в Европе на трансляцию Олимпийских игр в период с 2026 по 2032 год Европейскому вещательному союзу (EBU) и Warner Bros. Discovery (WBD).
EBU и Warner Bros. Discovery представили совместную заявку на приобретение всех медиаправ на трансляции Олимпийских игр с 2026 по 2032 год, а также юношеских Олимпийских игр на 49 территориях Европы. Россия и Беларусь в данной сделке не участвуют.
«Без участия российских спортсменов приобретение прав на трансляцию Олимпийских игр не имеет никакого смысла. Эти средства лучше направить на развитие отрасли внутри страны, импортозамещение. Да и кому будет интересно смотреть соревнования без участия своих героев?
Если в итоге наших спортсменов допустят до выступления на Олимпийских играх, то МОК (Международный олимпийский комитет) должен предусмотреть такой вариант и сделать исключительные условия, чтобы наши зрители смогли увидеть победы российских спортсменов», — сказал депутат ГД Дмитрий Свищёв в интервью ТАСС.
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