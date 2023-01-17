Олег Матыцин: есть «критические» требования ВАДА в отношении закона, принятого в 2007 году

Министр спорта России Олег Матыцин на заседании президиума 8-й сессии конференции сторон Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте отметил, что российское законодательство полностью соответствует данной конвенции, а российские антидопинговые правила – Всемирному антидопинговому кодексу. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), по его словам, полностью независимо в операционном плане, и его деятельность неподконтрольна государству.



«Антидопинговое законодательство постоянно совершенствуется, это естественный процесс для его регулярного обновления. В случае с Россией есть «критические» требования ВАДА в отношении федерального закона, принятого в 2007 году. За это время не было ни одного замечания по поводу того, что эти статьи закона противоречат Кодексу. Требования ВАДА непосредственно затрагивают конвенционные права и обязанности государств-участников и создают для них дополнительные правовые последствия, которые не зафиксированы Конвенцией. Это могли бы быть рекомендации по улучшению законодательства, но не «критические» требования, которые напрямую препятствуют восстановлению статуса национальной антидопинговой организации. Особенно если это не имеет никакого отношения к операционной деятельности», – приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

Новость по теме РУСАДА опубликовало заявление в связи с истечением срока действия санкций CAS