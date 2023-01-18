Казанский «Зенит» обыграл московское «Динамо» в волейбольной Суперлиге

Завершились шесть матчей 18-го тура предварительного этапа чемпионата России по волейболу среди мужских команд Суперлиги.

Лидер соревнований, санкт-петербургский «Зенит», на выезде обыграл «Нову» со счётом 3:0 (25:11, 25:16, 25:21), одержав 18-ю победу подряд на турнире. С 53 очками санкт-петербургские волейболисты – на первом месте.

Центральный матч тура прошёл в Казани, где местный «Зенит» принимал московское «Динамо». Хозяева одержали победу со счётом 3:1 (25:16, 25:19, 22:25, 27:25). Для «Зенита» это 17-я победа в сезоне, с 52 очками казанская команда занимает второе место в турнирной таблице.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

Предварительный этап. 18-й тур

«Газпром-Югра» (Сургут) – «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) – 3:0 (25:23, 25:21, 25:19).

«Нова» (Новокуйбышевск) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 0:3 (11:25, 16:25, 21:25).

«Урал» (Уфа) – «Кузбасс» (Кемерово) – 0:3 (18:25, 21:25, 15:25).

«Факел» (Новый Уренгой) – АСК (Нижний Новгород) – 3:0 (25:22, 25:18, 25:23).

«Строитель» (Минск) – «Локомотив» (Новосибирск) – 1:3 (17:25, 16:25, 25:21, 21:25).

«Зенит» (Казань) – «Динамо» (Москва) – 3:1 (25:16, 25:19, 22:25, 27:25).