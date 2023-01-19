Адвокат Усэйна Болта сообщил, что его клиент лишился $ 12 млн в результате мошенничества

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт лишился $ 12 млн в результате мошенничества. Об этом сообщил адвокат легкоатлета Линтон Гордон.
Адвокат заявил, что его клиент был потрясён, когда обнаружил пропажу столь большой суммы денег. Деньги атлета пропали со счёта в ямайской инвестиционной компании Stocks and Securities Limited (SSL). Как рассказал Гордон, на этом счёте 36-летний Болт хранил часть сбережений. Со счёта пропало $ 12 млн, а осталось $ 12 тыс.
Гордон также заявил, что после заявления о пропаже средств регулирующие органы Ямайки не связывались ни с ним, ни со спортсменом. Болт планирует обратиться в Верховный суд в Кингстоне, если в течение восьми дней деньги не будут возвращены.
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