Федерация волейбола Украины запретила игроку выступать в одном клубе вместе с россиянином

14 января волейбольный клуб «Хекимоглу» из Бурсы (Турция) сообщил о переходе 25-летнего доигровщика сборной Украины Тимофея Полуяна, который сразу же попал в заявку на домашний матч с «Галатасараем» (1:3). Однако уже на следующий день украинец покинул расположение клуба по указанию Федерации волейбола Украины.



Организация запретила Полуяну находиться в одной команде с россиянином – за «Хекимоглу» с этого сезона выступает 33-летний блокирующий Алексей Налобин. От Полуяна потребовали незамедлительно покинуть новый клуб, пригрозив ему запретом на выступление в национальной команде и аннулированием лицензии игрока.

Как сообщает «Хекимоглу», украинская сторона вскоре вышла на связь и предложила условие, при котором Полуян будет возвращён в команду.



«Они предложили расторгнуть контракт с российским игроком, пообещав прислать вместо него ещё одного украинца. Мы ни за что не будем участвовать в подобных вещах, которые противоречат духу спорта. Мы против всех форм войн и не согласны с тем, чтобы спортсмены были инструментами для этих грязных войн», – говорится в обращении клуба в социальных сетях.