Яновский высказался о решении провести матч за мировую шахматную корону в Казахстане
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Главный тренер сборных команд России Сергей Яновский высказался о решении провести матч за мировую шахматную корону в Казахстане.
Матч за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем пройдёт в Астане с 7 апреля по 1 мая 2023 года.
«Если смотреть с точки зрения изменения времени и климатических моментов, то проведение матча в Казахстане достаточно оптимальный вариант. Казахстан находится посередине между Россией и Китаем. Поэтому с точки зрения удобства для игроков наверное, оптимальный вариант. Казахстан на высоком уровне проводит очень много соревнований. Вариант неплохой», — сказал Яновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
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