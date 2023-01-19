Главный тренер сборных команд России Сергей Яновский высказался о решении провести матч за мировую шахматную корону в Казахстане.

Матч за звание чемпиона мира между россиянином Яном Непомнящим и представителем Китая Дин Лижэнем пройдёт в Астане с 7 апреля по 1 мая 2023 года.



«Если смотреть с точки зрения изменения времени и климатических моментов, то проведение матча в Казахстане достаточно оптимальный вариант. Казахстан находится посередине между Россией и Китаем. Поэтому с точки зрения удобства для игроков наверное, оптимальный вариант. Казахстан на высоком уровне проводит очень много соревнований. Вариант неплохой», — сказал Яновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.