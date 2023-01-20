Лыжник Терентьев: свои первые призовые я получил в шахматах, до сих пор фигуры двигаю

Двукратный бронзовый призёр Олимпиады-2022 российский лыжник Александр Терентьев рассказал, что свои первые призовые получил в шахматах.
«Я очень внимательно следил за матчем за звание чемпиона мира по шахматам между Магнусом Карлсеном и Яном Непомнящим. Кажется, половина матча прошла, а были сплошные ничьи. Я подумал – ну всё, нужно кому-то выигрывать. И Карлсен это сделал в какой-то марафонской партии. Даже не знаю, сколько она продолжалась. Целый день, наверное. И потом последовала серия поражений Яна. Я расстроился, что напряжённый матч вот так закончился. Разгромом.
Откуда такая любовь к шахматам? Меня бабушка в детстве научила играть. Мы с ней много в детстве играли. Моим первым турниром был школьный турнир, где было восемь участников. Я проиграл семь партий и больше в турнирах не участвовал. При этом мне даже призовые дали – 170 рублей, кажется. Это были мои первые заработанные деньги, которые я получил в конверте. В общем, шахматы – тоже не моё, но я, тем не менее, до сих пор играю. Довольно долгий период не играл, но потом Youtube настойчиво стал предлагать посмотреть какую-то интересную партию, я посмотрел и вновь затянуло. Правда, в команде мы не играем, но сейчас столько возможностей сыграть онлайн – только выбирай соперника и всё. Я зарегистрирован на крупнейших ресурсах, так что иногда двигаю фигуры», — сказал Терентьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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