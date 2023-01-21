Рекордсмен Австралии в беге на 800 м сдал допинг-тест со следами ЭПО

Легкоатлет олимпийской сборной Австралии, серебряный призёр Игр Содружества 2022 года в беге на 800 метров Питер Бол сдал допинг-тест со следами эритропоэтина (ЭПО), за что был временно отстранён от участия в соревнованиях любого уровня и тренировках команды.
Допинг был обнаружен во внесоревновательной пробе Бола от 11 октября 2022 года, о чём стало известно 10 января, но только 20 января Athletics Australia получила право на публикацию соответствующей информации.
Рекордсмен Австралии на дистанции 800 метров своей вины не признаёт и настаивает на вскрытии пробы «Б», которое запланировано на февраль. Если наличие ЭПО подтвердится, бегуну грозит четырёхлетняя дисквалификация.
Семья Бола эмигрировала в Австралию из Судана, когда будущему спортсмену было 8 лет. Он участвовал в Олимпиадах 2016 и 2020 годов. На Играх в Токио он стал четвёртым на дистанции 800 метров.
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