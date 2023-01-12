«А этому подлецу не было стыдно?» Скандальное допинг-признание российского легкоатлета

Сергей Литвинов считался борцом с допингом в России. Но как только его поймали — сам признался в нарушениях.

В российской лёгкой атлетике снова допинг-скандал. С душком.

Бронзовый призёр чемпионата Европы в метании молота Сергей Литвинов признался в употреблении допинга. По иронии спортсмен известен тем, что был одним из главных борцов с допингом в России. И зачем он раскрылся?

«Я среди тех, кто хочет соревноваться чистым»

Сергей Литвинов – сын олимпийского чемпиона 1988 года в метании молота Сергея Литвинова. Свою спортивную карьеру Литвинов-младший начал в Германии, где жил вместе с семьёй. Однако после развода родителей он вместе с отцом переехал в Беларусь и с 2002 года стал выступать за сборную этой страны. В 2008 году Сергей сменил спортивное гражданство и представлял на международной арене Германию. Вот только уже через два года он принял решение приехать в Россию и стал выступать под флагом нашей страны.

Главные достижения в карьере Сергея пришлись именно на российский период. В 2013 году он взял бронзу на Универсиаде, золото чемпионата России и командного чемпионата Европы, а через год завоевал серебро командного ЧЕ и бронзу чемпионата Европы. В 2015 году Литвинов-младший записал в свой актив ещё одно золото командного ЧЕ. А после смерти отца в 2018 году Сергей практически перестал выступать. В 2021 году он признался, что это событие по сути стало завершением карьеры. Последним его крупным турниром стал чемпионат мира – 2017, где он не сумел пройти квалификацию.

С момента начала допингового скандала в ВФЛА Литвинов-младший был одним из тех, кто активно боролся за права «чистых атлетов» и выступал против употребления запрещённых веществ. В 2020 году он участвовал в конфликте между российскими атлетами и ВФЛА по поводу комиссии спортсменов.

«Можно сказать, мы сели в лужу, а создатели фильма ARD и люди из ВАДА этим воспользовались, – говорил в 2015 году Литвинов. – Возможно, мы бы на их месте поступили так же. Но сейчас стало очевидно, что акцент пора делать не на медалях. У нас достаточно спортсменов, и я в их числе, кто умеет и хочет соревноваться чистым. Если для того, чтобы старая система изменилась, нужно пропустить Олимпиаду в Рио – ну что ж, я готов даже на такую жертву».

Несмотря на то что Литвинов активно выступал против допинга, он никогда не унижал и не оскорблял спортсменов, принимавших его.

«Не в моих принципах судить других людей. Те, кто принимают допинг, считают, что они делают как все. При этом точно так же тяжело тренируются и выкладываются. Ну, кто-то понадеялся, что в погоне за мечтой сумеет быть чуть хитрее… Но когда проводишь большую часть времени на сборах с дикими нагрузками, на саморазвитие сил уже не хватает. Отсюда и эта ограниченность, и наивность в каких-то вопросах», – отмечал спортсмен.

Сергей Литвинов Фото: Ian Walton/Getty Images

«Хочу извиниться перед легкоатлетическим сообществом»

Когда Сергей делал подобные заявления, никто не мог его заподозрить в каких-либо антидопинговых нарушениях. Но оказалось, что Сергей Литвинов принимал запрещённые препараты аккурат перед Олимпиадой-2012, на которую не попал из-за трёх бросков со штрафом в квалификации.

О своём «нечистом» прошлом Литвинов-младший решился заговорить лишь сейчас. Он опубликовал пост в соцсетях, но позже удалил его.

«Я принимал допинг в 2012-м и получил выгоду от системы сокрытия [допинга] в России. В 2012-м с конца апреля по конец мая я принимал туринабол и оксандролон.До этого в феврале у меня был бросок на 79 м, с допингом я улучшил результат почти на два метра. Молот летел дальше без хорошего самочувствия или хорошей техники. Тогда я чувствовал, что это неправильно.

После того года я ничего не принимал, потому что понял, что это не тот спорт, который я люблю. Моя мотивация в спорте заключалась в том, чтобы становиться лучше и совершенствоваться в этой очень сложной технической дисциплине. Я интересовался методами тренировок, техники и психологии. Улучшение результата без прогресса в этих трёх аспектах, но с допингом, не приносит удовольствия и не имеет смысла. В то время федерация оказывала на меня давление, но в конце концов это было моё решение и моя вина.

Когда начался российский допинговый скандал, я изо всех сил пытался улучшить ситуацию в моей стране, создавал антидопинговые сообщества, помогал в расследованиях – таких, какие проводил Хайо Зеппельт. В последние месяцы я передал все детали моего дела в AIU. Я хочу извиниться перед легкоатлетическим сообществом», – написал Сергей.

Неужели спортсмена замучила совесть? Кажется, нет.

12 января после откровенной публикации легкоатлета ВФЛА сообщила, что решением от января спортсмен дисквалифицирован на два года по данным Московской антидопинговой лаборатории. Срок отсчитывается с 8 ноября 2021 года и до 7 ноября 2023 года. Также все результаты метателя молота, показанные с 14 июля 2012 года по 25 февраля 2016 года, аннулированы. В итоге Литвинов лишён всех своих значимых наград, включая бронзу ЧЕ.

Сергей Литвинов Фото: Ian Walton/Getty Images

«Его надо держать подальше от нашей страны»

В России исповедь не оценили. Заявление Литвинова назвали политическим, учитывая тот факт, что в последние годы спортсмен живёт в Германии.

«Я не могу никак прокомментировать его признание, так как в 2012 году не работала ни в федерации, ни в сборной, – сказала в интервью RT первый вице-президент ВФЛА Ирина Привалова. – Что касается моральной стороны вопроса, то удивления у меня его слова не вызвали. Сергей живёт в Германии и находится под определённым психологическим прессом, и в таком состоянии можно сказать что угодно. Оставим это заявление на его совести».

Похожее мнение выразил и бывший президент ВФЛА Валентин Балахничев.

«Это определённый политический ход, который говорит о том, что они такие честные и сейчас сознаются в том, что применяли, когда уже ничего не угрожает. Что им мешало не применять препарат или сознаться тогда, когда происходило на самом деле? Для меня это загадка. Федерация лёгкой атлетики никогда не занималась мотивированием приёмов допинга спортсменами. Так что не могу брать на себя вину», – ответил Балахничев РБК.

Более жёстко по Литвинову прошлись представители других видов спорта. Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили в разговоре с «РИА Новости» назвал Сергея «подлецом».

«Я хорошо знал его отца, мы были в одной команде. А сын оказался подлецом и дураком. Что же сейчас произошло, его совесть замучила? А не мучила его совесть, когда этот ублюдок, принимая запрещённые препараты, соперничал с людьми, которые добивались результатов своим трудом и потом? Вот тогда ему не было стыдно? Он подлец, такую мразь надо держать подальше от нашей страны, он и на вторую подлость способен».

Резко высказался и олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

«Негодяй – вот он кто, этот Сергей, потому что употреблял допинг, а дальше он может говорить всё что угодно. Он, во-первых, обманывал своих соперников, а во-вторых, он дискредитировал нашу страну и наш спорт. И вот такие, как он, идиоты – по-другому я не назову – они как раз и создали негативный фон в отношении России. Что, дескать, Россия – это допинг-страна, а это не так».

Поддержку Литвинову не выразил никто.

С одной стороны, покаяние, конечно, похвально. С другой – всё это выглядит весьма нелицеприятно. Человек, давно закончивший карьеру и живущий в другой стране, решил сознаться в том, что в России он применял допинг после того, как российский антидопинг его же поймал и наказал.

Пускай каждый сам для себя решит, можно ли верить исповеди Литвинова.