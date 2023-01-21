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Стал известен первый финалист престижного снукерного турнира World Grand Prix — 2023

Стал известен первый финалист престижного снукерного турнира World Grand Prix — 2023
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Стал известен первый финалист профессионального снукерного турнира World Grand Prix — 2023, который проходит в английском Челтнеме.

Им стал пятый номер мирового рейтинга Марк Аллен. В полуфинальной встрече он со счётом 6:1 обыграл представителя Таиланда Ноппона Саенгхама, занимающего 33-е место в мировом табеле о ранге.

За титул Аллен поборется с победителем матча, где встретятся чемпион мира 2019 года англичанин Джадд Трамп и его соотечественник чемпион мира 2005 года Шон Мёрфи. Их игра пройдёт сегодня, 21 января.

Отметим, что семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан вылетел из турнира на стадии 1/8 финала, уступив со счётом 2:4 именно Саенгхаму.

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