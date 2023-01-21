«КПРФ» победил «Торпедо» в матче мини-футбольной Суперлиги

Столичный «КПРФ» обыграл нижегородское «Торпедо» в первом очном матче команд в рамках 11-го тура чемпионата России по мини-футболу. Встреча, проходившая в Нижнем Новгороде, закончилась победой гостей со счётом 3:2.
Голы: 21’ Бурков (1:0), 22’ Ниязов (2:0), 29’ Денисов (2:1), 34’ Телегин (2:2), 36’ Шимбинья (3:2).
После сегодняшней встречи «КПРФ» располагается на втором месте турнирной таблицы с 41 очком. «Торпедо» занимает седьмое место.
В других матчах сегодняшнего игрового дня «Норильский никель» обыграл «Синару», «Газпром-Югра» уступила «Тюмени», «Новая генерация» сумела переиграть «Кристалл», а «Ухта» разгромила «Сибиряк».
Чемпионат России по мини-футболу. 11-й тур
«Торпедо» – «КПРФ» – 2:3
«Норильский никель» – «Синара» – 5:3
«Тюмень» – «Газпром-Югра» — 2:1
«Новая генерация» – «Кристалл» – 4:0
«Ухта» – «Сибиряк» – 9:3
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