Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 22 января

Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. В воскресенье, 22 января, пройдут матчи 3-го тура основного раунда (или второго группового этапа) в подгруппах I и II, а также встречи Президентского кубка, в котором восемь аутсайдеров разыгрывают места с 25-го по 32-е.



«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 12-го игрового дня.

15:00 мск. Президентский кубок. Южная Корея – Чили

17:30 мск. Группа I. Черногория – Словения



17:30 мск. Группа II. Кабо-Верде – Венгрия



17:30 мск. Президентский кубок. Саудовская Аравия – Уругвай



20:00 мск. Группа I. Иран – Польша



20:00 мск. Группа II. Бразилия – Исландия



22:30 мск. Группа II. Швеция – Португалия



23:00 мск. Группа I. Испания – Франция



Матчи второго группового этапа завершатся 23 января. 25 января состоятся четвертьфинальные встречи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал.



Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Действующим чемпионом является Дания.