Аллен победил Тампа и выиграл престижный снукерный турнир World Grand Prix

Пятый номер мирового рейтинга североирландский снукерист Марк Аллен стал победителем престижного турнира World Grand Prix — 2023. В решающем матче соревнований он одержал победу над представителем Англии, чемпионом мира 2019 года Джаддом Трампом.

Матч завершился победой Аллена со счётом 10:9.

Победитель турнира получит £ 100 тыс (€114 тыс.). За второе место будут выплачены призовые в размере £ 40 тыс. (€45.6 тыс.)

Отметим, что семикратный чемпион мира по снукеру, первый номер мирового рейтинга англичанин Ронни О'Салливан вылетел из турнира на стадии 1/8 финала, уступив со счётом 2:4 Саенгхаму. Добавим, именно О'Салливан был победителем предыдущего турнира. Тогда он одержал победу над Нилом Робертсоном.