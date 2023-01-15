«Я получил массу оскорблений». Снукериста вынудили извиниться за шутку над соперником

15 января прошёл финал престижного турнира Masters-2023, в котором встретились Джадд Трамп и Марк Уильямс. Однако больше внимания, чем развязка турнира, к себе приковал скандал, разразившийся в четвертьфинале. После матча с Шоном Мёрфи Стюарту Бинэму пришлось объясняться за своё празднование победы. Что же такого сделал чемпион мира – 2015?

«Ему ещё повезло, что у него ноль»

В 1/8 финала Мёрфи одолел Нила Робертсона (6:4), а Бинэм – Кайрена Уилсона (6:3). В четвертьфинале зрители ожидали напряжённую битву между Шоном и Стюартом, однако этого не случилось. Волшебник без шансов проиграл Бинэму (6:0) всего за 92 минуты! Стюарт просто не оставил шансов сопернику, сделав два сенчури и два брейка более чем на 60 очков.

«Я нервничал прямо перед тем, как мы вышли, но когда я оказался на арене… Какая это была атмосфера! — рассказал Бинэм. – Как только я сел в кресло, я смог сосредоточиться. Мне немного повезло в первом фрейме. Он успокоил меня, и после этого я становился всё сильнее и сильнее. Шон пропустил пару шару, и я зачистил то, что он мне оставил. Это было невероятно».

Правда, сразу после победы Стюарт сказал и более провокационные слова.

«Ему ещё повезло, что у него ноль, настолько хорошо я играл», – заявил Бинэм, показав при этом неоднозначный жест: пистолет из большого, указательного и среднего пальца.

Болельщики действий чемпиона мира 2015 года не оценили и раскритиковали игрока. Они посчитали, что поступок был неуважительным по отношению к Мёрфи. Сам Шон никак не отреагировал на инцидент, лишь подвёл в своих социальных сетях итог матчу.

«То малое, что я могу сказать о матче, это похвала Стюарту. Он был абсолютно феноменален, и его почти невозможно было обыграть. Это лучшая его игра, которую я видел с того момента, как он завоевал титул чемпиона мира в 2015 году. Если он будет играть так дальше, то точно выиграет турнир».

«Меня называют высокомерным»

Недовольство действиями Бинэма достигло таких масштабов, что снукеристу перед стартом полуфинальных матчей пришлось давать официальное объяснение. Видеообращение Стюарт выложил в своих социальных сетях.

«Всем доброе утро, сегодня день полуфинала на Masters, и я всё ещё тут. Невероятно, но за день я получил массу оскорблений за то, что я сказал в своём интервью Робу Уокеру. Всем очевидно, что мои действия были направлены против Шона, ведь я сказал, что ему повезло сыграть на ноль. За это меня называют высокомерным, дерзким, неуважительным.

Люди, которые знают меня, понимают, что я не такой. Это была шутка. Против меня тоже так играли, и тогда я в интервью говорил, что мне ещё повезло, что я получил ноль. Вот и всё. Я просто подумал, что надо это прояснить».

Также чемпион мира рассказал о значении показанного им жеста. Бинэм объяснил, что в зрительном зале сидел его сын, и обычно после матчей он показывает ему палец вверх. Но так как мальчик сломал указательный и средний палец, Стюарт показал ему «класс» таким образом.

Слова Бинэма успокоили публику, в комментариях под видеообращением фанаты писали, что он поступил как настоящий джентльмен, объяснив свой поступок. Впрочем, в полуфинале Бинэм проиграл Трампу – 1:6.