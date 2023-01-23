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Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 23 января

Расписание матчей мужского чемпионата мира по гандболу 23 января
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Продолжается мужской чемпионат мира по гандболу. В понедельник, 23 января, пройдут матчи 3-го тура основного раунда (или второго группового этапа) в подгруппах III и IV, а также встречи Президентского кубка, в котором восемь аутсайдеров разыгрывают места с 25-го по 32-е.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей 13-го игрового дня.

17:30 мск. Группа III. Катар – Аргентина

17:30 мск. Группа IV. США – Бельгия

17:30 мск. Президентский кубок. Тунис – Алжир

20:0 мск. Группа III. Сербия – Нидерланды

20:00 мск. Группа IV. Хорватия – Бахрейн

20:00 мск. Президентский кубок. Северная Македония – Марокко

22:30 мск. Группа III. Германия – Норвегия

22:30 мск. Группа IV. Египет – Дания

Матчи второго группового этапа завершатся 23 января. 25 января состоятся четвертьфинальные встречи, 27 января пройдут полуфиналы, а 29 января — матч за третье место и финал.

Чемпионат мира по гандболу среди мужчин проходит в Польше и Швеции. Действующим чемпионом является Дания.

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