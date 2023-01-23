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Глава World Athletics Себастьян Коу готов баллотироваться на пост президента МОК

Глава World Athletics Себастьян Коу готов баллотироваться на пост президента МОК
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Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу сообщил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК).

«Определённо, я не исключаю этого. Но любой, кто возьмёт на себя эту роль в 2025 году, должен задать несколько важных вопросов. Действительно ли мир спорта осознаёт вызов, который стоит перед ним, – его актуальность, его значимость, умение ориентироваться в самом сложном политическом ландшафте, придерживаясь своего морального компаса?» – приводит слова Коу The Times.

Коу, возглавляющий World Athletics с 2015 года, также заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание на пост президента федерации.

МОК с 2013-го возглавляет олимпийский чемпион по фехтованию Томас Бах, в 2021 году он был переизбран на новый четырёхлетний срок.

В качестве других возможных кандидатов в борьбе за пост главы МОК называют зимбабвийскую пловчиху, двукратную олимпийскую чемпионку Кирсти Ковентри и вице-президента МОК испанца Хуана Антонио Самаранча-младшего.

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