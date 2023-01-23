Глава World Athletics Себастьян Коу готов баллотироваться на пост президента МОК

Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу сообщил, что может выдвинуть свою кандидатуру на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК).



«Определённо, я не исключаю этого. Но любой, кто возьмёт на себя эту роль в 2025 году, должен задать несколько важных вопросов. Действительно ли мир спорта осознаёт вызов, который стоит перед ним, – его актуальность, его значимость, умение ориентироваться в самом сложном политическом ландшафте, придерживаясь своего морального компаса?» – приводит слова Коу The Times.

Коу, возглавляющий World Athletics с 2015 года, также заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на переизбрание на пост президента федерации.



МОК с 2013-го возглавляет олимпийский чемпион по фехтованию Томас Бах, в 2021 году он был переизбран на новый четырёхлетний срок.

В качестве других возможных кандидатов в борьбе за пост главы МОК называют зимбабвийскую пловчиху, двукратную олимпийскую чемпионку Кирсти Ковентри и вице-президента МОК испанца Хуана Антонио Самаранча-младшего.